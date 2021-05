Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Zwei Verletzte nach Frontalunfall

Duisburg (ots)

Am Samstagnachmittag (8. Mai, 17:45 Uhr) stieß ein 25-jähriger Golf-Fahrer auf der Overbruckstraße frontal mit der Fahrerin (47) eines Smart zusammen. Der Mann im VW war in Richtung der Dieselstraße unterwegs und hatte gerade die Unterführung der Autobahn 42 verlassen, als ihm der Smart entgegen kam. Er wollte noch nach links ausweichen, prallte jedoch mit der Front seines Fahrzeugs gegen den anderen Wagen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand könnte er zu schnell gewesen sein - im Tunnel sind 30 Stundenkilometer erlaubt. Die 47-Jährige und ihre Beifahrerin (38) erlitten leichte Verletzungen und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden - es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Wegen des Verdachts der Verkehrsgefährdung legte die Polizei eine Strafanzeige gegen den Golf-Fahrer vor und beschlagnahmte seinen Führerschein.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell