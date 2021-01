Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl eines Pkw

Gütersloh (ots)

Verl (TP) In der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30.01.21) kam es in Verl zu einem Diebstahl eines hochwertigen Pkw. Dabei wurde im Tatzeitraum Freitag, 19:30 Uhr, bis Samstag, 05:25 Uhr, ein schwarzer Pkw, Audi A 6, Limousine, der vor einem Wohnhaus an der Straße Haferkamp geparkt stand, durch zur Zeit unbekannte Täter entwendet. Durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Feststellung des Fahrzeugs. Wer hat im besagten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen im Bereich des Tatortes gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

