Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Kinderzimmers in einem Wohnhaus

Gütersloh (ots)

Gütersloh - (TP) - Am späten Nachmittag (29.01.2021) gegen 17:45 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Brand in Gütersloh. Bei Eintreffen der Kräfte konnte der Brand eines Kinderzimmers in einem Wohnhaus an der Straße Auf`m Kampe in Gütersloh festgestellt werden. Durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr wurde unverzüglich mit den Löscharbeiten begonnen. Der lokale Brand konnte im Objekt zügig abgelöscht werden. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. Diese hatten zuvor versucht, den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Als Brandursache kommt nach ersten polizeilichen Ermittlungen ein technischer Defekt in Betracht. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell