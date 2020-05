Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht mit weißem Ford Transporter

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen kam es auf der Pagenstecherstraße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Transporters der Marke Ford (möglicherweise das Modell Transit). Das auffallend verschmutzte Fahrzeug fuhr gegen 09.20 Uhr in Richtung stadteinwärts und touchierte dabei einen auf dem Linksabbiegerfahrstreifen zur Breiten Güntke stehenden schwarzen Opel Astra. Der unbekannte Verursacher hielt danach nicht an und setzte seine Fahrt fort. Der am Opel entstandenen Schaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte beim Unfalldienst der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-2215.

