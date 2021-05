Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg: Tipps zur Orientierung im Kinderautositz-Dschungel - Polizei berät Interessierte über Facebook

Duisburg (ots)

Isofix, i-Size-Norm, Reboarder, Size I, II, III... puh! Bei dem ganzen Fachchinesisch können Eltern beim Kauf eines Autokindersitzes schnell den Überblick verlieren - und dabei wollen alle nur eins: Kinder im Auto bestmöglich sichern.

Doch welcher Sitz ist der richtige für mein Kind? Worauf sollte ich beim Kauf achten? Ist es sinnvoll, einen gebrauchten zu holen? Muss ein guter Sitz teuer sein?

Die Antworten auf diese und andere Fragen rund um das Thema "Der passende Autositz für mein Kind" geben die Experten der Verkehrsunfallpävention der Polizei Duisburg am Mittwoch, den 12. Mai, in der Zeit von 10 bis 13 in der Online-Sprechstunde bei Facebook unter https://fcld.ly/0b3iblz oder auch am Telefon unter der Rufnummer 0203 280 1500.

Eingeladen sind ausdrücklich nicht nur Eltern, sondern auch jeder andere, der Kinder im Auto befördert.

