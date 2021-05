Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Offenbar unter Drogeneinfluss der Polizei die Vorfahrt genommen

Duisburg (ots)

Weil er mit seinem Renault einem Gruppenwagen der Einsatzhundertschaft die Vorfahrt nahm, zog ein 20-Jähriger am Donnerstagabend (6. Mai, 21:40 Uhr) die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Der Mann bog von der Friedrich-Ebert-Straße in die Dr.-Hans-Böckler-Straße ab, ohne auf den ihm entgegenkommenden Verkehr zu achten, stieß dabei fast mit dem Gruppenwagen zusammen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Polizisten fuhren dem Renault hinterher, bis dieser in eine Sackgasse der Planetenstraße abbog. Dort stellten sie den 20-Jährigen. Einen Führerschein hatte er nicht bei sich - diesen brachten erst seine Eltern zur Kontrollstelle. Außerdem lag eine Dose mit Cannabis in dem Auto und es ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer Drogen genommen haben könnte, sodass die Polizisten ihn für eine Blutprobe mit zur Wache nahmen. Die Polizei stellte den Führerschein und die Drogen sicher. Der 20-Jährige muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

