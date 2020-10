Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen nach Streitigkeit gesucht!

Bochum (ots)

Am 1. Oktober, gegen 20 Uhr, kam es in Bochum an der Wielandstraße im Bereich zwischen Herderallee und Freiligrathstraße zu einer Streitsituation.

Eine 63-jährige Bochumerin fuhr mit ihrem E-Rollstuhl auf dem Geh-/Radweg der Wielandstraße in Richtung Freiligrathstraße. Hier kam ihr ein noch unbekannter Radfahrer entgegen und hielt vor ihr an. Zwischen den Beiden kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung bezüglich Gehwegnutzung. Im Zuge dieses Streites sollen auch Beleidigungen geäußert worden sein.

Der Radfahrer zog dann den Schlüssel vom E-Rollstuhl der Frau ab und warf diesen in den Grünbereich.

Der Radfahrer entfernte sich anschließend. Ein anwesender Zeuge hatte die Auseinandersetzung verfolgt und half bei der Suche nach dem Schlüssel.

Der flüchtige Radfahrer wurde als circa 190 cm groß und mit "stattlicher" Figur beschrieben. Er hatte kurze, helle und leicht nach oben stehende Haare. Drüber hinaus trug er eine mehrfarbige Jacke. Das normale Herrenrad hatte eine Satteltasche.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

