Polizei Bochum

POL-BO: Am Wochenende wurden zwei Fußgänger beraubt - die Polizei bittet um Hinweise

Herne / Kamp-Lintfort (ots)

Am Freitag (2.10.) wurde einer Seniorin (78 aus Kamp-Lintfort) in Herne die Handtasche entrissen, als sie im Begriff war, in das Auto ihres wartenden Mannes (83) einzusteigen. Trotz anschließender Verfolgung kann der Täter flüchten. Nun sucht die Polizei nach ihm.

Gegen 13.05 Uhr war die 78-Jährige gerade im Begriff, in den Wagen ihres Mannes an der Overhofstraße / Hauptstraße einzusteigen, als sich von hinten ein Mann näherte und ihr die Handtasche aus der Hand riss. Dieser lief anschließend davon. Der 83-jährige Fahrer nahm mit seinem Pkw die Verfolgung über die Stöckstraße, die Gerichtsstraße und weiter zum Bahnhofsvorplatz am Buschmannshof auf. Dort wurde der Räuber schließlich aus den Augen verloren.

Der Flüchtige wird von dem Ehepaar so beschrieben: männlich, circa 20 Jahre alt, südländischer Typ. Er hatte schwarze, nach hinten gegelte Haare, die an den Seiten kürzer geschnitten waren. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose.

Einen Tag später, am Samstag (3. Oktober), ereignete sich ein weiterer Raub in der Herner Innenstadt. Ein 15-jähriger Herner konnte sich des Angriffs zweier Täter erwehren und in eine Spielhalle flüchten.

Der 15-Jährige war gegen 20 Uhr alleine auf der Von-der-Heydt-Straße unterwegs, als ihm zwei Männer entgegenkamen. Diese forderten ihn durch entsprechende Handzeichen auf, Geld herauszugeben. Dann rissen die beiden Männer an seiner mitgeführten Umhängetasche. Als der 15-Jährige versuchte wegzulaufen, stellten sie ihm ein Bein, sodass er zu Boden fiel. Dabei sollen beide Männer Pfefferspray in den Händen gehalten haben. Der Herner schaffte es, aufzustehen und wegzulaufen. Er lief zur Bahnhofstraße und flüchtete in die dortige Spielhalle. Die Täter verfolgten ihn bis dorthin, ließen dann aber von ihrem Opfer ab.

Aus der Spielhalle wurde die Polizei verständigt, die sofort mit der intensiven Fahndung nach den Tätern begann - ohne Erfolg.

Beschrieben werden die beiden Täter wie folgt:

Tatverdächtiger 1: männlich, circa 20-23 Jahre alt, 1,80 - 1,85 Meter groß, vermutlich nordafrikanischer Herkunft, dunkle braune Haare. Er soll eine Kappe, eine blaue Jeansjacke und eine Corona-Schutzmaske getragen haben.

Der zweite Tatverdächtige wird nahezu identisch beschrieben. Zu seiner Bekleidung liegen derzeit keine Informationen vor. Beide Täter sollen - so wörtlich - "gutes Deutsch" gesprochen haben.

Die Ermittlungen führt in beiden Sachverhalten das Kriminalkommissariat in Herne. Dieses sucht nun Zeugen der Taten bzw. bittet es um Hinweise zu den Tätern. Hier die Erreichbarkeiten: Tel.: 0234 909-8505 im Tagesdienst und unter 0234 909-4441 (Kriminalwache) rund um die Uhr.

