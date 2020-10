Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Bochum | Polizei geht nach Bränden in Wanne-Eickel von Brandstiftung aus

Herne (ots)

Nach Bränden im Juni und Juli in Wanne-Eickel geht die Kripo nun von Brandstiftung aus.

Am 24. Juni und am 17. Juli hatte es auf einem Betriebsgelände an der Straße "Op der Heide" gebrannt. Die Feuerwehr löschte in beiden Fällen das Feuer, verletzt wurde niemand.

Es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Die intensiven Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 dauern an.

