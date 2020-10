Polizei Bochum

POL-BO: Korrektur: Fußgänger (57) vor Straßenbahn hergeschoben - leicht verletzt

Bochum (ots)

Leicht verletzt wurde ein 57-jähriger Bochumer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (1. Oktober) in der Bochumer Innenstadt.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr eine 32-jährige Straßenbahnfahrerin gegen 19.30 Uhr die Hattinger Straße in Richtung Königsallee. An der Ecke Kohlenstraße fuhr sie in die Kreuzung ein. Zeitgleich überquerte ein Fußgänger (57, aus Bochum) nach Zeugenangaben bei Grün die Hattinger Straße in Richtung Stensstraße.

Die Straßenbahnfahrerin versuchte noch zu bremsen, konnten einen Zusammenstoß aber nicht vermeiden. Die Bahn schob den Mann einige Meter vor sich her. Daraufhin stürzte er auf die Fahrbahn. Überrollt wurde er zum Glück nicht.

Der Mann wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: In einer ersten Version der Meldung wurde eine falsche Schadenssumme genannt. Diese Information wurde nun entfernt.

