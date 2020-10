Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Wohnung - Nachbarn begegnen verdächtige Frauen

Herne (ots)

Am Freitag, 2. Oktober, wurde in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne-Mitte eingebrochen. Ein Wohnungsnachbar trifft im Hausflur auf zwei verdächtige Frauen, weiß zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts von dem Einbruch. Die Polizei sucht nun nach den zwei Frauen.

Gegen 12.20 Uhr begegneten dem Bewohner eines Hauses auf dem Westring, zwischen der Neustraße und der Von-der-Heydtstraße, zwei Frauen im Hausflur. Er sprach diese an, da sie ihm nicht bekannt waren. Nach einem kurzen Wortwechsel entfernen sich die beiden auf den Zeugen südländisch wirkenden Frauen. Später stellte sich heraus, dass in der Zeit zwischen 10.00 und 12.20 Uhr in eine Wohnung in der vierten Etage eingebrochen wurde. Ob die beiden Frauen damit in Verbindung stehen, wird die Kriminalpolizei ermitteln.

So werden die Frauen beschrieben: weiblich, circa 20 Jahre, etwa 1,60 Meter groß und schlank. Beide Frauen waren dunkel gekleidet und sollen dunkle Apotheker-Masken und helle Kopftücher getragen haben. Sie sollen gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Die Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Herne geführt. Dieses bittet im Tagesdienst um Hinweise zu den Frauen unter den telefonischen Erreichbarkeiten 0234 909-8505 oder unter 0234 909-4441 (Kriminalwache) - außerhalb der Geschäftszeiten.

