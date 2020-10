Polizei Bochum

POL-BO: Heftiger Zusammenstoß zweier Pkw

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (3.10.) auf einer großen innerstädtischen Kreuzung in der Bochumer Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Es entstand höherer Sachschaden. Der Verkehrsfluss war für längere Zeit beeinträchtigt.

Eine 34-jährige Bochumerin beabsichtigte, gegen 15.25 Uhr vom Südring nach links auf die Viktoriastraße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 36-jährigen Bochumers, der den Südring geradeaus in Gegenrichtung (Rtg. Westring) befuhr. Nach eigenen Aussagen übersah die abbiegende 34-Jährige den entgegenkommenden Wagen. Der Aufprall war so stark, dass sich das Auto des 36-Jährigen beinahe vollständig um die eigene Achse drehte. Leicht verletzt wurden der 36-jährige Pkw-Fahrer sowie die Beifahrerin (49 aus Bochum) der abbiegenden Pkw-Fahrerin. Die 49-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro beziffert. Ein Auto wurde abgeschleppt, weil es nicht mehr fahrbereit war. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise abgeleitet werden.

