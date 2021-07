Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiate Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (29.06.2021) eine 49 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft an der Marktstraße mehrere Kleidungsstücke sowie eine Sonnenbrille gestohlen zu haben. Die 49-Jährige soll gegen 15.30 Uhr die Ware im Wert von über 1.200 Euro zunächst in ihre Handtasche gesteckt und anschließend in eine Umkleidekabine gegangen sein. Die Ware soll sie dort dann so präpariert haben, dass die Warensicherungsanlage nicht mehr auslöste. Als die beiden 46 und 49 Jahre alten Ladendetektive die Frau nach Verlassen des Geschäfts ansprachen, wollte sie offenbar flüchten und rannte los. Den Detektiven gelang es, die Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Gegen das Festhalten der Ladendetektive soll sie sich vehement mittels Tritten, Schlägen und Bissen gewehrt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die 49-Jährige daraufhin fest. Die bulgarische Staatsangehörige wurde am Mittwochvormittag (30.06.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

