POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Transporter aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag brach ein unbekannter Täter in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten in einen abgestellten Transporter ein. Ein 60-jähriger Mann stellte seinen Renault-Lieferwagen kurz vor 15 Uhr verschlossen am Murnauplatz im Quadrat J 4 ab. Als er wenige Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter zwischenzeitlich die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und das Fahrzeug entriegelt hatte. Aus dem Fahrzeuginnenraum hatte dieser eine verschlossene Kassette mit Bargeld, Ausweis und Bankkarte des 60-Jährigen entwendet hatte.

Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu Tatablauf und Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 06210/1258-0 zu melden.

