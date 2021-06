Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eisenbahnstraße, Freitag, 18.06.2021, 16.35 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Freitagnachmittag kam es auf einem Hinterhof in der Eisenbahnstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet ein 44-jähriger mit mehreren dort anwesenden friedlichen Personen in Streit. Der spätere Beschuldigte schlug zunächst einen 47-jährigen Nachbarn mit der Faust gegen den Oberkörper und bedrohte einen anderen, 33-jährigen Nachbarn mit einem Hammer in der Hand und beleidigte anschließend eine weitere, 31-jährige Anwohnerin. Daraufhin flüchtete er in Richtung Innenstadt. Der 47-jährige Nachbar blieb nach dem Faustschlag glücklicherweise unverletzt. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Beschuldigte kurze Zeit später in der Northeimer Fußgängerzone von den eingesetzten Polizeikräften angetroffen werden. Der mitgeführte Hammer sowie ein bei ihm aufgefundenes Küchenmesser wurde beschlagnahmt bzw. sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung wurden gegen ihn eingeleitet. Nach abschließender Gefährderansprache wurde er von den Polizeikräften entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell