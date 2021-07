Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt

Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-West (ots)

Am Freitag (02.07.2021) wurden gleich zwei Radfahrer bei Stürzen schwer verletzt. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 12:30 Uhr den Kellerbrunnenweg in Degerloch, verlor dort auf dem abschüssigen Waldweg die Kontrolle über sein Mountainbike, überschlug sich und stürzte. Auch in der Straße Am Kräherwald im Stuttgarter Westen kam am Freitag (02.07.2021) gegen 19:20 Uhr ein 27-Jähriger Radfahrer zu Fall. Er stürzte in einem durch den Starkregen der letzten Tage ausgewaschenen Kurvengelände und verletzte sich. Rettungskräfte brachten beide schwer Verletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell