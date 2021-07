Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizeifahrzeug beschädigt - Reifenstecher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Freitag (02.07.2021) gegen 19:00 Uhr beobachteten Polizeibeamte in ihrer Freizeit, wie ein Mann an einem in der Königstraße im Bereich des Hauptbahnhofs geparkten Streifenwagen mit einem Messer einen Reifen beschädigte. Sie verfolgten den Flüchtenden bis in die Klett-Passage. Dort konnte der 27-Jährige durch zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und eine Rechnung über den von ihm verursachten Schaden.

