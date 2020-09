Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Polizisten nach Widerstand leicht verletzt

Hagen (ots)

Ein 22-Jähriger fiel am Donnerstag (10.09.2020) gegen 10:20 Uhr im Bereich des Märkischen Rings zunächst als Randalierer auf. Im Rahmen dessen sollte er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert werden. Der Kontrolle versuchte der Mann sich durch Flucht zu entziehen. An der Kreuzung Elfriedenhöhe konnte der 22-Jährige dann eingeholt werden. Er verweigerte jedoch die Herausgabe von Ausweispapieren und versucht erneut zu flüchten. Dabei schlug er einer Polizistin ins Gesicht und spuckte diese an. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zu Boden gebracht und fixiert. Dabei trat und schlug er gezielt nach den Polizeibeamten. Nach Fixierung wurde der Mann in das Polizeigewahrsam Hagen gebracht. Da der Mann derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde er vorläufig festgenommen und eine Anzeige gegen ihn geschrieben. Die Beamten wurde bei dem Widerstand leicht verletzt, blieben jedoch dienstfähig. Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

