Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht: Unbekannter beschädigt Lkw

Hagen (ots)

Bei einer Verkehrsunfallflucht wurde am Donnerstag (10.09.2020) gegen 15 Uhr ein Lastkraftwagen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug in der Fleyer Straße beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen stellte ein 56-Jähriger seinen Lkw am Seitenstreifen ab. Dabei stieß ein Fahrzeug im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel gegen den Lkw und beschädigte diesen. Der unbekannte Fahrer verließ daraufhin sein Fahrzeug und nahm dieses in Augenschein. Anschließend entfernte der Unbekannte sich von der Örtlichkeit, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. An dem Lkw entstand leichter Sachschaden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Angaben des 56-Jährigen um einen roten Opel, vermutlich älteres Baujahr. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben - ca. 70 Jahre, ca. 170cm, kräftige Statur mit Bauchansatz, graue Schiebermütze.

Zeugen, die Beobachtungen im angegebenen Tatzeitraum gemacht haben oder Hinweise auf einen möglichen Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986-2066 bei der Polizei Hagen zu melden. (kh)

