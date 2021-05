Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle - Motorradfahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle

Vermutlich ohne Fahrerlaubnis war eine junge Frau auf einem Motorrad unterwegs.

Ulm (ots)

Zeugen zu einem Vorfall am Freitagabend gegen 18.20 Uhr sucht der Verkehrsdienst Göppingen. Ein bislang unbekannter Autofahrer wurde durch ein Motorrad gefährdet. Vorausgegangen war der Fluchtversuch einer 22-Jährigen vor einer Polizeikontrolle. Die Kradlenkerin befuhr die B466 aus Richtung Gosbach kommend in Richtung Gruibingen. Weil die Ampel an der Einmündung Gruibinger Straße Rotlicht zeigte, fuhr sie links an den wartenden Autos vorbei. Sie sollte deshalb von einer Streife des Verkehrsdienstes Mühlhausen kontrolliert werden. Als dies die Motorradfahrerin bemerkte, bog sie trotz Rotlicht in die Gruibinger Straße ab und beschleunigte stark. Mit ca. 80 km/h statt der erlaubten 30 km/h fuhr sie in die Bahnhofstraße und bog dann in die Wiesensteiger Straße ab. Dabei gefährdete sie einen entgegenkommenden Pkw, der stark abbremsen musste. Unmittelbar danach gelang es der Streife die Motorradfahrerin zu überholen und anzuhalten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der Frau und ihre auffällig gelb folierte Yamaha R6. Es wurde ein technisches Gutachten angeordnet, um festzustellen, ob die Frau berechtigt war mit ihrer vorliegenden Fahrerlaubnis das Krad zu lenken. Autofahrer, die durch die Kradlenkerin gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei in Göppingen unter der Nummer 07161/63-2163 zu melden.

