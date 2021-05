Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - bei Kontrolle alkoholisierten Autofahrer festgestellt

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 01:00 Uhr kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Biberach in Röhrwangen einen BMW. Schnell bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Alkoholtest bestätigte schließlich den Verdacht. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des 26-jährigen Mannes.

