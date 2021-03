Polizei Düren

POL-DN: 79-Jährige wird Opfer eines Trickdiebstahls

Niederzier (ots)

Bereits am 27.02.2021 kam es in Huchem-Stammeln zu einem Trickdiebstahl. Da das Fehlen der Wertgegenstände zunächst nicht auffiel, wurde erst jetzt Anzeige erstattet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag, den 27.02.2021, gegen 14:00 Uhr hatte es an der Haustür eines Hauses in der Keltenstraße geklingelt. Eine Frau gab sich als alte Freundin der Familie aus und erschlich sich so Zugang zur Wohnung der gutgläubigen 79-Jährigen. Nachdem man kurz im Wohnzimmer gesprochen hatte, gab die Trickbetrügerin vor, zur Toilette zu müssen. Nachdem sie ungewöhnlich lange weg war, verließ sie das Haus plötzlich kommentarlos. Erst einige Tage später entdeckte die Geschädigte, dass Schmuck fehlte und witterte den Diebstahl. Sie wandte sich an die Polizei und erstattete Anzeige.

Die tatverdächtige Frau beschrieb sie als circa 40 Jahre alt, etwa 1,65 m bis 1,70 m groß und schlank. Sie trug schwarze schulterlange Haare, eine blaue OP-Schutzmaske und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen dieser Art: Trickdiebe verfügen über ein großes Repertoire an Geschichten und wirken nicht selten sympathisch und vertrauenswürdig. Die Polizei rät vor allem älteren Menschen, immer misstrauisch zu sein, wenn Fremde Zutritt zu ihrer Wohnung möchten. Passen Sie besonders auf Wertgegenstände auf und werden Sie stutzig, wenn Kontodaten oder Bargeldbestände abgefragt werden. Wenden Sie sich im Zweifel unter der Notrufnummer 110 an die Polizei.

Zeugen, die am 27.02.2021 zu genannten Uhrzeit im Bereich der Keltenstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell