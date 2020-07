POL-LB: Ludwigsburg: Schlägerei an der B 27, BMW-Räder gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gegen 19.15 Uhr im Einfahrtsbereich zur Autobahnmeisterei Ludwigsburg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem noch unbekannten Mann. Beide Beteiligte waren zunächst auf der Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Hierbei überholte der Unbekannte, der einen weißen Honda mit mutmaßlich türkischem Kennzeichen fuhr, den 24-Jährigen rechts und soll ihn auch bedrängt haben. Als beide PKW-Lenker an einer roten Ampel halten mussten, forderte der Unbekannte den 24-Jährigen auf, die B 27 zu verlassen. Beide Fahrzeuglenker sowie ein ebenfalls noch unbekannter Opel-Fahrer hielten schließlich im Einfahrtsbereich zur Autobahnmeisterei Ludwigsburg an. Im Anschluss ging der Unbekannte auf den BMW zu, zog den 24-Jährigen aus seinem Wagen und fing an ihn zu schlagen sowie zu treten. Plötzlich holte der Tatverdächtige ein Pfefferspray hervor und besprühte den 24-Jährigen. Ein Zeuge, der die Auseinandersetzung beobachtet hatte, griff ein und teilte dem Unbekannten mit, dass die Polizei bereits verständigt sei. Daraufhin stieg der Unbekannte in seinen PKW und fuhr, gefolgt von dem Opel-Lenker, davon. Der 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141/22150-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere Hinweise.

In der Elfriede-Breitenbach-Straße in Oßweil verübte ein noch unbekannter Täter am Mittwoch zwischen 07.00 Uhr und 16.45 Uhr einen Diebstahl. Der Täter stahl vier Alu-Kompletträder für einen BMW, die auf einem Stellplatz in einer Tiefgarage lagerten. Der Wert des Diebesguts wurde auf rund 1.600 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oststadt, Tel. 07141/29920-0, entgegen.

