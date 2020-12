Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) - Fahrradfahrer tritt gegen Holzzaun

Wachenheim an der WeinstraßeWachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Donnerstag, 17.12.2020, fuhren mehrere Radfahrer zwischen 18:00 und 18:20 Uhr an der Pegauer Straße entlang. Aus dieser Gruppe trat einer der Radfahrer mehrfach gegen einen Holzzaun am Grundstück der Hausnummer 12 und beschädigte diesen hierbei. Der Täter ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden.

Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Frank Berkenbusch, Dienstgruppenleiter



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell