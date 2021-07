Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollstuhlfahrer bei Unfall verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 59 Jahre alter Rollstuhlfahrer hat sich am Montag (05.07.2021) bei einem Unfall im Gewann Täle schwere Verletzungen zugezogen. Der 59-Jährige war mit seinem elektrischen Rollstuhl zusammen mit seiner 61 Jahre alten Begleiterin im Gewann Im Täle unterwegs. Als er gegen 10.30 Uhr auf einem abschüssigen Weg wenden wollte, geriet er offenbar nach rechts in den Grünstreifen, fuhr in der Folge rund 150 Meter einen Abhang hinab und kippte mit seinem Rollstuhl auf die Seite. Kräfte der Feuerwehr bargen den verletzten Mann. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

