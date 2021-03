Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch scheitert; Buchholz/A.: Alarm vertreibt Einbrecher; Soltau: Einbruch in BBS; Soltau: Portmonees aus zwei Fahrzeugen gestohlen

Heidekreis (ots)

01.03 / Einbruch scheitert

Munster: Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte am Kirchgarten auf dem Ollershof in die Remise einzubrechen. Es blieb beim Versuch - die Holztür der Remise hielt stand. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

02.03 / Alarm vertreibt Einbrecher

Buchholz/A.: Am späten Dienstagabend, gegen 22.25 Uhr warfen Unbekannte an einem Bürogebäude in Buchholz/A., An der Autobahn, eine Scheibe mit einem Stein ein und verschafften sich auf diesem Weg Zugang zum Objekt. Als der Alarm auslöste, verließen die Täter das Gebäude ohne Beute. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 500 Euro.

02.03 / Einbruch in BBS

Soltau: Am Dienstag, gegen 23.20 Uhr drangen Einbrecher nach Einwerfen einer Scheibe im Bereich der Nebeneingangstür in das Gebäude der Berufsbildenden Schulen an der Winsener Straße ein. Im Inneren des Objekts hebelten sie die Tür zum Computerraum auf. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

03.03 / Portmonees aus zwei Fahrzeugen gestohlen

Soltau: In der Nacht zu Dienstag schlugen Unbekannte die Scheiben eines VW Golf und eines Renault Megan ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren jeweils ein Portmonee. Die Fahrzeuge war an den Straßen Alter Badeweg und Böningweg abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise oder Beobachtungen, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

23.02 / Polizei sucht beschädigten Golf nach Unfallflucht

Soltau: Die Polizei Soltau sucht ein Fahrzeug der Marke VW, vermutlich Golf 4, dass sich bei einem Verkehrsunfall die rechte Fahrzeugfront beschädigt sowie die Ölwanne aufgerissen hat. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 23. Februar 2021, in der Zeit zwischen 20.00 und 21.30 Uhr im Einmündungsbereich der K48 / Tetendorfer Straße. Das Fahrzeug kam aus Richtung Tetendorf, bog nach rechts in die Tetendorfer Straße ab und wurde dabei vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aus der Kurve getragen. Es überfuhr die Verkehrsinsel, beschädigte ein Straßenschild, riss sich die Ölwanne auf und verlor den Großteil des Inhalts. Anschließend entfernte sich der Fahrer/die Fahrerin mit dem Fahrzeug von der Unfallstelle. Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer/Fahrerin nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

