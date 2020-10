Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Freitag, 16. Oktober 2020:

Peine (ots)

Groß Lafferde: Einbruch in Einfamilienhaus

Donnerstag, 15.10.2020, zwischen 18:10 Uhr und 20:00 Uhr

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Groß Lafferde, Wilhelm-Raabe-Straße, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundener Schmuck und Bargeld entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei Peine unter 05171 / 999-0.

Peine Stederdorf: LKW Anhänger aufgebrochen, Fernsehgeräte entwendet

Mittwoch, 15.10.2020, 23:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.10.2020, 14:50 Uhr

Zwischen Mittwoch, 15.10.2020, 23:00 Uhr, und Donnerstag, 16.10.2020, 14:50 Uhr, gelangten unbekannte Täter nach Aufbrechen der Verplombung in den Anhänger eines auf dem Parkplatz des Autohofes Peine, Heinrich-Hertz-Straße, abgestellten LKW Zuges. Aus dem Anhänger wurden 50 fabrikneue Fernsehgeräte entwendet. Der Wert des Diebesgutes dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Wie der Abtransport der Fernsehgeräte erfolgte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise: 05171 / 999-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Pressestelle

Frank Oppermann

Telefon: 05341 / 1897 104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell