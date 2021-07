Polizei Düsseldorf

POL-D: Heerdt - Fahrradunfall - 15-Jährige schwer verletzt - Ermittlungen dauern

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 7. Juli 2021, 22:10 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Heerdt wurde eine 15-jährige Radfahrerin aus Neuss so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war zur Unfallzeit ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes auf der Kevelaerer Straße aus Fahrtrichtung Handweiser unterwegs. An der Auffahrt zur A 52 (Brüsseler Straße) bog er auf diese in Richtung Düsseldorf Innenstadt ab. Die ihm entgegenkommende 15-jährige Radfahrerin wollte die Straße überqueren, um auf dem dortigen Radweg weiter in Richtung Handweiser zu fahren. Dabei missachtete sie jedoch den vorfahrtsberechtigten Pkw. Bei dem Aufprall gegen die linke Fahrzeugseite wurde die Radfahrerin auf den Pkw aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn. Nachdem sie vor Ort notärztlich versorgt wurde, kam sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell