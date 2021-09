Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Diebstahl aus Hofladenautomat - Wer kann Hinweise geben?

Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Meller Straße, nahe der Straße "An der Huxmühle", brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag einen Hofladenautomaten auf. Der oder die Täter machten sich zwischen 19 und 06.50 Uhr gewaltsam an der Tür des Automaten zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Telefon 0541/327-2115.

