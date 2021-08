Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Auto beschädigt - Zeugen gesucht (22.08.2021)

Radolfzell (ots)

Ein in der Blücherstraße geparktes Auto ist am Sonntagnachmittag von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Ein Unbekannter streifte zwischen 13.00 Uhr und 17.45 Uhr einen am Fahrbahnrand stehenden Opel Adam an der linken Seite. Dadurch entstand ein langer Kratzer, Eindellungen am linken Heck sowie an der Heckstoßstange. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Radolfzell (Telefon 07732 95066-0) bittet um Hinweise zum Verursacher.

