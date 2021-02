Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.02.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Leicht verletzt nach LKW-Unfall

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich am Mittwoch gegen 7.10 Uhr auf der Autobahn 6 zwischen Bretzfeld und Öhringen. Die Fahrerin eines BMW fuhr aus bislang unbekannter Ursache in das Heck einer Sattelzugmaschine und wurde mit ihrem Fahrzeug unter diesem eingeklemmt. Sie konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Wagen befreien und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An dem BMW und an dem Sattelzug entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn für circa eine Stunde partiell gesperrt werden.

