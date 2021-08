Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Altstadt) Goldring aus einem Schaufenster gestohlen - Zeugen gesucht (21.08.2021)

Konstanz (ots)

Einen Goldring hat ein Unbekannter am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr aus dem Schaufenster eines Schmuckateliers in der Hussenstraße geklaut. Ein Unbekannter ließ sich eine Goldkette zeigen und entwendete dabei unbemerkt einen Ring aus der Auslage. Danach verließ er, ohne etwas gekauft zu haben, das Geschäft. Beim Täter soll es sich um einen dunkelhäutigen, sportlichen, etwa 30-jährigen Mann mit einer Größe von etwa 1,80 - 1,85 Metern gehandelt haben. Er trug eine weiße Joggingjacke, eine Basecap und einen auffälligen goldenen Siegelring mit schwarzem Stein. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Dieb geben können, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, in Verbindung zu setzen.

