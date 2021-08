Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 Rottenburg, Lkrs. TÜ) Überholerin im toten Winkel

Rottenburg (ots)

Ein Unfall mit rund 10.000 Euro Schaden hat sich am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf der A81 zwischen Rottenburg und Horb ereignet. Etwa auf Höhe Ergenzingen setzte ein 52-jähriger Audi-Fahrer zum Überholen an und wechselte hierzu auf die linke Spur. Weil eine 42-jährige Mercedes-Fahrer dort aber bereits neben dem Audi fuhr und sich diese im "toten Winkel" befand, berührten sich die Audi-Limousine und die B-Klasse. Der Mercedes schleuderte daraufhin nach links gegen die Mittelleitplanke und streifte dort ein Stück entlang. Der Audi wurde am Heck beschädigt. Auf dem Standstreifen kamen dann beide Autos zum Stehen. Verletzte und Verkehrsbehinderungen gab es durch den Unfall nicht.

