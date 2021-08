Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beim Linksabbiegen anderes Auto übersehen (22.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Rund 9.000 Euro Sachschaden sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntagabend in der Neuhauser Straße entstanden. Ein 51-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit seinem Fiat auf der Neuhauser Straße in absteigender Richtung unterwegs. Auf Höhe einer Tankstelle wollte er nach links abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Mercedes eines 21-Jährigen. Die beiden stießen zusammen. An dem Fiat entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Mercedes wurde in Höhe von circa 4.000 Euro beschädigt.

