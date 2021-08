Polizei Wuppertal

POL-W: W - Sachbeschädiger vorläufig festgenommen

Wuppertal (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Wuppertal wurde am Montag, den 09.08.2021, kurz nach 23:00 Uhr, vorläufig festgenommen, nachdem sich ein Zeuge bei der Polizei gemeldet hatte. Er beobachtete zuvor, wie der Tatverdächtige einen Schriftzug an den Brunnen auf dem Platz der Republik sprühte. Der 26-Jährige wird nach bisherigen Erkenntnissen des Staatsschutzes mit bis zu 20 Sachbeschädigungen in Barmen, Elberfeld und Vohwinkel in Verbindung gebracht. Alle wiesen den Schriftzug "White Power" auf und entstanden im Laufe des letzten Monats. Der Tatverdächtige wurde zunächst dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Eine psychische Erkrankung kann nach ersten Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden. (jb)

