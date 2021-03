Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Firmengebäude

Kleve-Kellen (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag (22. März 2021), 07:30 Uhr, sind unbekannte Täter durch eine Kellertür in das Bürogebäude einer Firma an der Riswicker Straße eingedrungen. Im Inneren des Gebäudes brachen sie eine Bürotür auf und entwendeten ein Druck- und Faxgerät. Aus anderen Räumlichkeiten stahlen sie darüber hinaus mehrere Powerbanks mit Werbeaufdruck und einen Kaffeevollautomaten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

