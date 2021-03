Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Reisegruppe wollte mit falschen Coronatests einreisen

Neugersdorf (ots)

Am Abend des 3. März 2021 wies die Bundespolizei an der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf eine Gruppe von Rumänen und Moldawiern ab. Sie wollten aus Tschechien kommend einreisen und legten falsche Coronatests vor.

Die Beamten stoppten gegen 21:30 Uhr den moldawischen Kleintransporter und kontrollierten die sechs Männer und Frauen im Alter zwischen 21 und 50 Jahren. Zum Reisegrund machte niemand schlüssige Angaben. Lediglich ein 21-jähriger Moldawier gab an, in Deutschland arbeiten zu wollen. Er wurde in Gewahrsam genommen und die anderen fünf Reisenden an der Grenze abgewiesen.

Die Bundespolizei ermittelt gegen alle Personen wegen Urkundenfälschung und gegen den Moldawier wegen versuchter unerlaubter Einreise.

