Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus auf dem Bahnsteig

Neugersdorf (ots)

Unbekannte haben am 3. März 2021 am Bahnhaltepunkt in Neugersdorf einen Abfallbehälter samt verankerter Pflastersteine herausgerissen und die Scheibe der Infotafel eingeworfen.

Bahnbedienstete entdeckten gegen 10:00 Uhr die Schäden. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den Schaden auf etwa 450,00 Euro.

