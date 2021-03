Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Grauer VW Golf beschädigt

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Freitag (19. März 2021), 14:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Golf, der auf einem Parkstreifen auf dem Fichtenweg in Höhe Hausnummer 12 abgestellt war. Es entstand ein Schaden links am hinteren Stoßfänger. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise werden von der Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell