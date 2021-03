Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem- Einbruch/ Bewohnerin überrascht Einbrecher

Uedem-Keppeln (ots)

Eine 56-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Rennstraße staunte am Sonntagabend (21. März 2021) gegen 23.00 Uhr nicht schlecht, als sie eine dunkel gekleidete Person beim Einbruch überraschte. Der Unbekannte hebelte eine Seitentür aus Holz auf, als er auf die Bewohnerin traf und sofort flüchtete. Die Polizei suchte noch die Umgebung ab, konnte den Einbrecher aber nicht mehr finden. Der unbekannte Täter soll circa 1,80- 1,95 m groß sein, eine sehr schlanke Statur und zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben. Auffällig seien orange Applikationen an seiner Jacke gewesen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der verdächtigen Personen machen können. Sie sollen sich bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell