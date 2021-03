Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Abgebranntes Gartenhäuschen: Technischer Defekt wahrscheinlich

Kleve (ots)

Bei dem am Samstagmorgen (20. März 2021) in Brand geratenen Gartenhäuschen auf der Lindenallee ist aufgrund des massiven Feuerschadens eine klare Bestimmung des Brandausgangsortes nicht mehr möglich. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist aber von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Durch das Feuer waren auch die Fassade und mehrere Balkone des angrenzenden Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand. (cs)

