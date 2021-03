Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Kfz

Mobiles Navi aus Mitsubishi entwendet

Kevelaer (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag (21. März 2021), 10 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz an der Friedensstraße die Scheibe der Fahrertür eines grauen Mitsubishi Pajero eingeschlagen. Sie entwendeten ein mobiles Navigationsgerät der Marke Garmin aus dem Wagen und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

