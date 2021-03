Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Aldekerk - Ultraleichtflieger bei Landung überschlagen

Pilot unverletzt

hoher Sachschaden

Kerken (ots)

Am Samstag, 20.03.2021, gegen 13:20 Uhr in Aldekerk, Rheinstraße, UL Fliegerclub Kerken, kam es zu einem Unfall bei der Landung. Nach drei misslungenen Landeversuchen auf seinem Jungfernflug geriet der, mit einem 68 jährigen Piloten besetzte, Ultraleichtflieger beim vierten Versuch mit dem Frontpropeller in die Landebahn. Hierdurch überschlug sich das Fluggerät und blieb auf dem Dach liegen.

Der Pilot konnte unverletzt geborgen werden. Er wurde jedoch vorsorglich mit einem Rettungswagen zu einem Krankenhaus transportiert. An dem Ultraleichtflieger entstand hoher Sachschaden.

