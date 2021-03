Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt-Neufeld- Verkehrsunfall/ LKW prallt gegen Baum

Rheurdt (ots)

Am Freitag (19. März 2021) gegen 05.05 Uhr kam es auf der Neufelder Straße (L477) zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48 Jahre alter Mann aus Krefeld fuhr mit seinem Mercedes Atego die L 477 in Richtung Vluyn, als er bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 48-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde in eine Spezialklinik geflogen. Die Unfallstelle wurde zur Unfallaufnahme voll gesperrt. (as)

