Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Fahrrad gefunden/ Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads

Bild-Infos

Download

Kleve (ots)

Am Dienstag (16. März 2021) wurde die Polizei zu einem Einsatz in der Parkanlage am Buchacker gerufen. Ein Zeuge beobachtete zwei unbekannte männliche Personen, die sich an einen Pedelec zu schaffen machen. Durch den Zeugen verschreckt, flüchteten die nicht näher beschriebenen Täter unerkannt. Bei dem Rad handelt es sich um ein Pedelec von Sparta Modell Support in silber. An dem Rad ist ein blaues massives Schloss angebracht. Die Polizei sucht den Besitzer des Rads. Dieser kann sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell