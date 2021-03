Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210310.1 Kiel: Vorläufige Festnahme nach Einbruch in zwei Keller

Kiel (ots)

In der vergangenen Nacht nahmen Beamte des 4. Polizeireviers nach einem Hinweis eines Anwohners einen 32-Jährigen fest, der im Verdacht steht, in zwei Kellerverschläge in der Preetzer Straße eingebrochen zu sein. Bei der Durchsuchung des Mannes ergab sich ein Hinweis auf eine weitere Straftat, die er begangen haben könnte.

Heute Morgen, gegen 04:50 Uhr, ging auf der Einsatzleitstelle der Anruf eines Anwohners aus der Preetzer Straße ein. Der Zeuge sah nach eigenen Angaben einen Taschenlampenschein im Keller des Mehrfamilienhauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Eine Streifenwagenbesatzung des 4. Polizeireviers begab sich umgehend zu der vom Hinweisgeber benannten Anschrift und traf im Keller auf einen 32-Jährigen Mann, in dessen unmittelbarer Nähe mehrere Werkzeuge lagen. Außerdem stellten die Beamten zwei aufgebrochenen Kellerverschläge fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des 32-Jährigen traten mehrere Gegenstände ans Licht, die bei einem Diebstahl aus einem VW in der Nacht von Sonntag auf Montag, 28.02.20-01.03.2021, in der Alten Lübecker Chaussee, abhandengekommen waren. Neben dem Diebesgut fanden die Beamten auch eine kleinere Menge Betäubungsmittel.

Die Streifenwagenbesatzung nahm den 32-jährigen vorläufig fest und brachte ihn zunächst ins Polizeigewahrsam. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

