POL-KI: 210305.1 Schwentinental: Unfall sorgte für Behinderungen auf B76

Schwentinental (ots)

Ein Auffahrunfall in Höhe der Weinbergsiedlung hat Donnerstagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße 76 geführt. Ein Fahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei Schwentinental stoppte der 35 Jahre alte Fahrer eines Ford Ranger gegen 17:30 Uhr an der dortigen Ampel, da diese rot zeigte. Der dahinter in Richtung Plön fahrende 33-jährige Fahrer eines Skoda übersah dies und fuhr auf den Ford auf. Zeugen berichteten, dass der 33-Jährige während der Fahrt telefoniert haben soll und deshalb offenbar abgelenkt war. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt.

Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Angaben vor.

Die Bundesstraße war in Fahrtrichtung Plön für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 19 Uhr gesperrt. Die eingesetzten Polizeibeamten leiteten den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Während der Abschleppmaßnahmen war die Bundesstraße in beiden Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten der Polizeistation Schwentinental. Diese suchen weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere ein Passant, der während des Unfalls an der Ampel stand, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04307 / 82 360 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

