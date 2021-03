Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210303.1 Kiel: Warnung vor Trickdieb

Kiel (ots)

Die Kieler Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen mehrerer Trickdiebstähle, bei denen es einem Täter gelang, hochwertige Smartphones zu stehlen. Er tritt als vermeintlicher Zeitungsverkäufer auf.

Nach Angaben der Geschädigten soll der Mann die jeweiligen Tatorte, dabei handelt es sich um Praxen, Büros, Restaurants und Geschäfte im gesamten Kieler Stadtgebiet, mit Zeitungen in der Hand betreten haben. Er soll den Eindruck erweckt haben, diese verkaufen zu wollen und habe die Angestellten an den Empfangstresen in ein Gespräch verwickelt. Hierbei habe er mit den Zeitungen scheinbar zufällig die im Tresenbereich liegenden Smartphones verdeckt. Dadurch gelang es ihm offenbar, diese in einem unbeobachteten Moment zu stehlen. In bislang sechs Fällen hatte er mit dieser Masche Erfolg.

Aufgrund der Beschreibung dürfte es sich um denselben Täter handeln. Es soll sich um einen etwa 25 Jahre alten, etwa 165cm bis 175cm großen Mann mit kräftiger Statur und vermutlich osteuropäischem Aussehen handeln. Er soll sehr routiniert gehandelt haben.

Auch wenn sich die Beschreibungen des Mannes ähneln, schließt die Kriminalpolizei nicht aus, dass es sich um mehrere Täter handeln könnte. Ebenfalls schließen die Ermittler nicht aus, dass weitere Taten beziehungsweise Versuche begangen worden sein könnten, die nicht zur Anzeige gebracht wurden.

Die Beamten des K12 der Kriminalpolizei suchen nach weiteren möglichen Geschädigten oder Zeugen, in deren Geschäftsräumen der oder die Täter ebenfalls erschienen sind und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0431 / 160 3333.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell