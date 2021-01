Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinwirkung in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend, 28. Januar 2021, einen Autofahrer in Horst gestoppt, der unter Drogeneinwirkung unterwegs war. Gegen 18.55 Uhr hielten die Beamten den 50-Jährigen auf der Kranefeldstraße an. Im Laufe der Kontrolle führten sie bei ihm einen Drogenvortest durch, der positiv ausfiel. Der Mann wurde daraufhin für die Entnahme einer Blutprobe durch einen Arzt mit zur Wache genommen. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung durfte der 50-Jährige ohne festen Wohnsitz in Deutschland die Wache wieder verlassen. Die Weiterfahrt wurde ihm bis zum vollständigen Abbau der Drogen in seinem Körper untersagt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell