Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision unter Radfahrern: Polizei sucht weitere beteiligte Fahrradfahrer

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einer Kollision unter Radfahrern ist es am frühen Dienstagabend an einer Hausecke am ZOB gekommen. Dabei erlitt eine 59-jährige Frau erhebliche Verletzungen. Der andere am Unfall beteiligter Radfahrer sowie ein in dessen Begleitung befindlicher weiterer Fahrradfahrer warteten nicht das Eintreffen der Polizei ab und werden nun von den Beamten gesucht.

Die 59-Jährige war den Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 18 Uhr am ZOB auf dem Gehweg entlang der Königstraße unterwegs und beabsichtigte an einem zurzeit geschlossenem Café nach rechts in die Kaiserstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt näherten sich auf der Kaiserstraße von oben kommend zwei circa 20 bis 25 Jahre alte Männer auf ihren Rädern, die auf dem linken Gehweg fuhren. Die bei dem Aufprall gestürzte Frau gab gegenüber der Polizei an, dass die beiden Männer zunächst anhielten, dann aber plötzlich verschwunden waren.

Passanten kümmerten sich bis zum Eintreffen eines Notarztes sowie einer Rettungswagenbesatzung um die Verletzte, die anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus kam. Die Polizei bittet die beiden beteiligten Radfahrer um Kontaktaufnahme unter Telefon (05731) 2300.

